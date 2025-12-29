Saint Valentin, La Bertelière Rouen Saint-Martin-du-Vivier

Saint Valentin, La Bertelière Rouen

1641 Avenue du Mesnil Grémichon Saint-Martin-du-Vivier Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-15 01:30:00

2026-02-14

La Saint Valentin 14 février 2026

La Bertelière vous propose une formule à deux et des formules avec hébergement. Vous pourrez apprécier l’atmosphère relaxante et conviviale de ce lieu de charme. Tout est délicatesse et raffinement dans la composition et la présentation de ce repas de fête.

2 ambiances au choix à 58 € par personne, boissons non comprises Soirée avec animation musicale ou dîner aux chandelles.

Forfait avec hébergement 249 € ou 289 € .

+33 3 35 60 44 00 laberteliere@wanadoo.fr

