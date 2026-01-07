Saint-Valentin La Chaise Rouge La Chaise Rouge Ombrée d’Anjou

Saint-Valentin La Chaise Rouge

La Chaise Rouge Haute Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Soirée Saint-Valentin organisée à la Chaise Rouge le 14 février 2026.

Pour fêter l’amour comme il se doit, la Chaise Rouge vous propose une soirée gourmande et riche en émotions. Au programme une repas succulent de l’auberge de l’ombrée accompagné d’un Cabaret de la st Valentin où Marielle, Marie, Jacques et Patrick vous invitent à fredonner, sourire, chanter.

Formule dîner-spectacle 50 € personne (hors boisson)

Réservation obligatoire .

