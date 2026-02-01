Saint-Valentin Le Neuf Aulnay
Saint-Valentin Le Neuf Aulnay samedi 14 février 2026.
Saint-Valentin Le Neuf
9 Place Aristide Briand Aulnay Charente-Maritime
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
À l’occasion de la fête des amoureux, laissez-vous emporter par une soirée placée sous le signe de la romance, de la gourmandise et de l’émotion.
9 Place Aristide Briand Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 88 29
