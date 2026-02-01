Saint-Valentin Le Temple Le Temple Mathilde Fulneau Saint-Savinien

Saint-Valentin Le Temple

Le Temple Mathilde Fulneau 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

À l’occasion de la fête des amoureux, laissez-vous emporter par une soirée placée sous le signe de la romance, de la gourmandise et de l’émotion.

.

Le Temple Mathilde Fulneau 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 77 17 60 mathilde.fulneau@live.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Saint-Valentin Le Temple Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge