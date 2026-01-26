Saint Valentin L’Instant Charentais Brizambourg
Saint Valentin L’Instant Charentais Brizambourg samedi 14 février 2026.
Saint Valentin L’Instant Charentais
6 rue du Docteur grand Brizambourg Charente-Maritime
Tarif : 46 – 46 – 46 EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
À l’occasion de la fête des amoureux, laissez-vous emporter par une soirée placée sous le signe de la romance, de la gourmandise et de l’émotion.
6 rue du Docteur grand Brizambourg 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 96 43 25
English :
For Lovers? Day, let yourself be swept away by an evening of romance, gourmet delights and emotion.
