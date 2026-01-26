Saint Valentin L’Instant Charentais

6 rue du Docteur grand Brizambourg Charente-Maritime

Tarif : 46 – 46 – 46 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

À l’occasion de la fête des amoureux, laissez-vous emporter par une soirée placée sous le signe de la romance, de la gourmandise et de l’émotion.

.

6 rue du Docteur grand Brizambourg 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 96 43 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For Lovers? Day, let yourself be swept away by an evening of romance, gourmet delights and emotion.

L’événement Saint Valentin L’Instant Charentais Brizambourg a été mis à jour le 2026-01-26 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme