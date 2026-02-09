Saint Valentin O bon Poulet O bon poulet Saint-Jean-d’Angély

Saint Valentin O bon Poulet

O bon poulet 3 Place d'Aunis Saint-Jean-d'Angély Charente-Maritime

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Date :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

À l’occasion de la fête des amoureux, laissez-vous emporter par une soirée placée sous le signe de la romance, de la gourmandise et de l’émotion.

O bon poulet 3 Place d’Aunis Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 55 84 44

English :

For Lovers? Day, let yourself be swept away by an evening of romance, gourmet delights and emotion.

