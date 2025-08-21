Saint Valentin par Oldelaf Salle Capranie Ondres

Fidèle à lui-même et d’une simplicité déconcertante, Oldelaf vous invite à partager son expérience de l’amour !

La carrière scénique et musicale d’Oldelaf est jalonnée de milliers de concerts à travers la France, de deux Olympia, d’un Zénith parisien, de multiples salles à Paris, de 9 albums.

À l’occasion de son nouvel album « Saint-Valentin », Oldelaf sillonnera les routes de France avec ses complices musiciens sans se départir de l’humour qu’on lui connaît et qui n’appartient qu’à lui.

Suite à la tournée des 10 ans du « Monde est beau » et de la « Tristitude », il fera découvrir au public ses nouveaux titres dédiés à l’Amour (un vrai spécialiste ! ), le fera aussi danser, bouger et chanter ses tubes emblématiques pour un moment de partage inoubliable.

Rendez-vous à 20h30. Place debout.

Billetterie au Point Com, office de tourisme et tiers-lieu à Ondres (au guichet et en ligne). .

Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

