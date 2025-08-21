Saint Valentin par Oldelaf Salle Capranie Ondres

Saint Valentin par Oldelaf Salle Capranie Ondres samedi 28 février 2026.

Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Fidèle à lui-même et d’une simplicité déconcertante, Oldelaf vous invite à partager son expérience de l’amour !
La carrière scénique et musicale d’Oldelaf est jalonnée de milliers de concerts à travers la France, de deux Olympia, d’un Zénith parisien, de multiples salles à Paris, de 9 albums.
À l’occasion de son nouvel album « Saint-Valentin », Oldelaf sillonnera les routes de France avec ses complices musiciens sans se départir de l’humour qu’on lui connaît et qui n’appartient qu’à lui.
Suite à la tournée des 10 ans du « Monde est beau » et de la « Tristitude », il fera découvrir au public ses nouveaux titres dédiés à l’Amour (un vrai spécialiste ! ), le fera aussi danser, bouger et chanter ses tubes emblématiques pour un moment de partage inoubliable.
Rendez-vous à 20h30. Place debout.
Billetterie au Point Com, office de tourisme et tiers-lieu à Ondres (au guichet et en ligne).   .

Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19 

L’événement Saint Valentin par Oldelaf Ondres a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Seignanx