Saint Valentin : Parler d’amour et d’argent à la Cité de l’Économie Cité de l’Économie Paris

Saint-Valentin : parler d’amour et d’argent à la Cité de l’Économie

Soirée discussions et apéro • Durée 2h • Salle des coffres

Samedi 14 février de 18h à 20h

À l’occasion de la Saint‑Valentin, la Cité de l’Économie propose une expérience inédite : une rencontre pour explorer les enjeux de l’argent dans le couple, au cœur de la salle des coffres art déco de l’Hôtel Gaillard.

Animée par Marie‑Lahya Simon, autrice et fondatrice du média À Parts Égales, cette soirée invite les participant·es à réfléchir à la manière dont les questions financières structurent la vie à deux, entre valeurs, organisation quotidienne et projets communs.

Amour, argent et complicité : un temps d’échanges pour penser le couple autrement. Si l’argent demeure un sujet souvent tabou dans l’intimité, il constitue pourtant un élément central dans la construction d’une relation. Comprendre les habitudes de l’autre, mettre des mots sur ses besoins, aborder l’équité ou les projets partagés : autant de discussions essentielles pour bâtir une relation solide et consciente. Cette soirée, conçue comme un moment convivial et ludique, propose d’aborder ces questions avec distance, curiosité et bienveillance.

À travers un jeu et une série d’échanges guidés, Marie‑Lahya Simon accompagnera les couples dans une exploration de leurs représentations, de leurs pratiques et de leurs attentes en matière financière.

L’objectif est d’offrir un espace pour :

mieux comprendre les rapports à l’argent de chacun·e ;

trouver des manières d’en parler sereinement ;

envisager l’argent comme un langage commun au service du couple.

Une expérience pour nourrir la complicité, renforcer le dialogue et repartir avec des clés concrètes pour l’avenir.

En présence de :

Marie‑Lahya Simon, autrice et fondatrice du média À Parts Égales, dédié aux finances de couple. Elle a écrit Ils vécurent heureux… et prirent un compte commun (Éditions Eyrolles, 2025).

Infos pratiques :

Durée : 2h

: 2h Date : Samedi 14 février à 18h

Samedi 14 février à 18h Tarif : 14€ (apéritif inclus)

À l’occasion de la Saint-Valentin, la Cité de l’Économie propose une rencontre originale pour explorer la place de l’argent dans le couple. Cette soirée conviviale invite à dialoguer sur les finances, valeurs et projets communs.

Le samedi 14 février 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T19:00:00+01:00

fin : 2026-02-14T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T18:00:00+02:00_2026-02-14T20:00:00+02:00

Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/saint-valentin-parler-amour-argent



Afficher la carte du lieu Cité de l’Économie et trouvez le meilleur itinéraire

