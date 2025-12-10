Saint Valentin | Repas spectacle Le Bambino Bergerac
Saint Valentin | Repas spectacle Le Bambino Bergerac samedi 14 février 2026.
Saint Valentin | Repas spectacle
Le Bambino 109 Rue Neuve d’Argenson Bergerac Dordogne
Tarif : 86 – 86 – 86 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Une soirée repas spectacle placée sous le signe de l’Amour
Accueil couples, groupes
MENU
Apéritif des amoureux et ses bouchées
(feuilleté d’escargot au beurre vert, navette de canard, verrine betteraves chèvre frais, roulé de volaille au curry)
Croustillant de saumon (roulé dans une feuille de brick) et légumes marinés
Confit de canard et l’accompagnement du chef (gratin de pommes de terre et
mousseline de carotte)
Duo de fromages et salade
Dessert à partager en Duo
1/4 VIN PAR PERSONNE CAFE
Sur réservation. .
Le Bambino 109 Rue Neuve d’Argenson Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 10 64 77 contact@le-bambino.fr
English : Saint Valentin | Repas spectacle
L’événement Saint Valentin | Repas spectacle Bergerac a été mis à jour le 2025-12-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides