Saint Valentin | Repas spectacle Le Bambino Bergerac

Saint Valentin | Repas spectacle

Le Bambino 109 Rue Neuve d’Argenson Bergerac Dordogne

Tarif : 86 – 86 – 86 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Une soirée repas spectacle placée sous le signe de l’Amour

Accueil couples, groupes

MENU

Apéritif des amoureux et ses bouchées

(feuilleté d’escargot au beurre vert, navette de canard, verrine betteraves chèvre frais, roulé de volaille au curry)

Croustillant de saumon (roulé dans une feuille de brick) et légumes marinés

Confit de canard et l’accompagnement du chef (gratin de pommes de terre et

mousseline de carotte)

Duo de fromages et salade

Dessert à partager en Duo

1/4 VIN PAR PERSONNE CAFE

Sur réservation. .

Le Bambino 109 Rue Neuve d’Argenson Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 10 64 77 contact@le-bambino.fr

English : Saint Valentin | Repas spectacle

L’événement Saint Valentin | Repas spectacle Bergerac a été mis à jour le 2025-12-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides