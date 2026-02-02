Saint-Valentin restaurant Chouchou & Co ZAC de Belloc Lesparre-Médoc

Saint-Valentin restaurant Chouchou & Co

ZAC de Belloc 13 Rue des Forgerons Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 40 EUR

Date : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Menu spécial Saint-Valentin au restaurant Chouchou & Co, au menu

– Foie gras et son confit d’oignon OU Terrine de St-Jacques et sa Julienne de légume

– Tournedos de cœur de rumsteak sauce Bordelaise OU Corolles de sole sauce Crustacés

– Entremet croustillant aux fruits rouges et son coulis de framboise OU Entremet croustillant aux deux chocolats et sa crème Anglaise .

+33 5 57 75 26 12 van.eric1@gmail.com

English : Saint-Valentin restaurant Chouchou & Co

