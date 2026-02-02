Saint-Valentin restaurant Chouchou & Co ZAC de Belloc Lesparre-Médoc
Saint-Valentin restaurant Chouchou & Co ZAC de Belloc Lesparre-Médoc samedi 14 février 2026.
Saint-Valentin restaurant Chouchou & Co
ZAC de Belloc 13 Rue des Forgerons Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Menu spécial Saint-Valentin au restaurant Chouchou & Co, au menu
– Foie gras et son confit d’oignon OU Terrine de St-Jacques et sa Julienne de légume
– Tournedos de cœur de rumsteak sauce Bordelaise OU Corolles de sole sauce Crustacés
– Entremet croustillant aux fruits rouges et son coulis de framboise OU Entremet croustillant aux deux chocolats et sa crème Anglaise .
ZAC de Belloc 13 Rue des Forgerons Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 75 26 12 van.eric1@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint-Valentin restaurant Chouchou & Co
L’événement Saint-Valentin restaurant Chouchou & Co Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Médoc-Vignoble