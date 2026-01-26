Saint-Valentin restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic Restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic Neuvic

Saint-Valentin restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic Restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic Neuvic samedi 14 février 2026.

Restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic 430 Route de la Veyssière Neuvic Dordogne

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

Menu proposé pour le déjeuner
Tarif unique 49 €
Service en 4 plats

Sur réservation Restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic 05 53 80 89 57 visites.caviar-de-neuvic.com
Menu proposé pour le déjeuner

– Entrée
Trilogie aphrodisiaque
Tuile au caviar
Cube d’esturgeon ananas cont et gingembre
Aranchini au saumon dolce

– Plat
À Coeur d’Esturgeon
Esturgeons sauce au beurre de homard
Purée de patate douce
Feuilles d’épinards croustillantes

Trou normand
Intermède Vodk’Amour

– Dessert
Baiser de Chocolat
Entremet chocolat et grenade

Tarif unique 49 €
Service en 4 plats

Sur réservation Restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic 05 53 80 89 57 visites.caviar-de-neuvic.com   .

Restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic 430 Route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 89 57 

English : Saint-Valentin restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic

Lunch menu
Single price: 49?
4-course service

By reservation: Restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic 05 53 80 89 57 visites.caviar-de-neuvic.com

L’événement Saint-Valentin restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic Neuvic a été mis à jour le 2026-01-23 par Vallée de l’Isle en Périgord