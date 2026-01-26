Saint-Valentin restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic Restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic Neuvic
Restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic 430 Route de la Veyssière Neuvic Dordogne
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Menu proposé pour le déjeuner
Tarif unique 49 €
Service en 4 plats
Sur réservation Restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic 05 53 80 89 57 visites.caviar-de-neuvic.com
– Entrée
Trilogie aphrodisiaque
Tuile au caviar
Cube d’esturgeon ananas cont et gingembre
Aranchini au saumon dolce
– Plat
À Coeur d’Esturgeon
Esturgeons sauce au beurre de homard
Purée de patate douce
Feuilles d’épinards croustillantes
Trou normand
Intermède Vodk’Amour
– Dessert
Baiser de Chocolat
Entremet chocolat et grenade
Sur réservation Restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic 05 53 80 89 57 visites.caviar-de-neuvic.com .
Restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic 430 Route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 89 57
English : Saint-Valentin restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic
Lunch menu
Single price: 49?
4-course service
By reservation: Restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic 05 53 80 89 57 visites.caviar-de-neuvic.com
