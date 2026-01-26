Saint-Valentin restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic Restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic Neuvic

Saint-Valentin restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic

Restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic 430 Route de la Veyssière Neuvic Dordogne

Menu proposé pour le déjeuner

Tarif unique 49 €

Service en 4 plats

Sur réservation Restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic 05 53 80 89 57 visites.caviar-de-neuvic.com

Restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic 430 Route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 89 57

English : Saint-Valentin restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic

Lunch menu

Single price: 49?

4-course service

By reservation: Restaurant Le Domaine-Caviar de Neuvic 05 53 80 89 57 visites.caviar-de-neuvic.com

