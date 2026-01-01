Saint Valentin

Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez fêter votre amour au Château de Beauvois à l’occasion de la Saint-Valentin.

Nous vous proposons un package romantique incluant

Accueil romantique en chambre avec une demi-bouteille de Vouvray

Une nuitée

Un dîner gastronomique avec notre Menu Saint-Valentin en 6 temps

détail du menu https://bookings.zenchef.com/results?rid=373047&pid=1001&shxpid=52378

Le petit déjeuner pour 2 personnes.

En Option, sur réservation auprès de notre Réception au 02 47 55 50 11, nous vous proposons

un massage en chambre (selon disponibilité)

un départ tardif .

Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 50 11 reception.beauvois@lamaisonyounan.com

English :

Come and celebrate your love for Valentine’s Day at Château de Beauvois.

L’événement Saint Valentin Saint-Étienne-de-Chigny a été mis à jour le 2025-12-29 par ADT 37