Saint Valentin Saint-Étienne-de-Chigny
samedi 14 février 2026
Saint Valentin
Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Venez fêter votre amour au Château de Beauvois à l’occasion de la Saint-Valentin.
Nous vous proposons un package romantique incluant
Accueil romantique en chambre avec une demi-bouteille de Vouvray
Une nuitée
Un dîner gastronomique avec notre Menu Saint-Valentin en 6 temps
détail du menu https://bookings.zenchef.com/results?rid=373047&pid=1001&shxpid=52378
Le petit déjeuner pour 2 personnes.
En Option, sur réservation auprès de notre Réception au 02 47 55 50 11, nous vous proposons
un massage en chambre (selon disponibilité)
un départ tardif .
Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 50 11 reception.beauvois@lamaisonyounan.com
English :
Come and celebrate your love for Valentine’s Day at Château de Beauvois.
