Saint-Valentin Restaurant Le Vegas Saint-Honoré-les-Bains
Restaurant Le Vegas 9 Avenue Jean Mermoz Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : 55 EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 23:00:00
2026-02-14
Le casino Le Vegas vous propose une soirée spéciale Saint-Valentin. Menu spécial et animation musicale saxophone avec Evanes'cense le samedi soir. Menu à 55€ hors boissons Mise en bouche océane- Foie gras maison Duo de filet bœuf et canard Cœur gourmand à partager Café et mignardises. Menu proposé du vendredi 13 au soir au dimanche 15 à midi. Contact et réservations 03 86 30 70 99 .
Restaurant Le Vegas 9 Avenue Jean Mermoz Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 70 99
