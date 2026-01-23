Saint-Valentin Restaurant Le Vegas Saint-Honoré-les-Bains

Saint-Valentin

Restaurant Le Vegas 9 Avenue Jean Mermoz Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : 55 EUR

Le casino Le Vegas vous propose une soirée spéciale Saint-Valentin. Menu spécial et animation musicale saxophone avec Evanes’cense le samedi soir. Menu à 55€ hors boissons Mise en bouche océane- Foie gras maison Duo de filet bœuf et canard Cœur gourmand à partager Café et mignardises. Menu proposé du vendredi 13 au soir au dimanche 15 à midi. Contact et réservations 03 86 30 70 99 .

Restaurant Le Vegas 9 Avenue Jean Mermoz Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 70 99

