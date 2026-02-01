Saint Valentin Domaine du viaduc Saint-Symphorien-de-Lay

Saint Valentin Domaine du viaduc Saint-Symphorien-de-Lay samedi 14 février 2026.

Saint Valentin

Domaine du viaduc 1300 route de neulise Saint-Symphorien-de-Lay Loire

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

Menu en amoureux ou pas …
Dans un restaurant au cadre magnifique et un service soigné
  .

Domaine du viaduc 1300 route de neulise Saint-Symphorien-de-Lay 42470 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 22 38 03  domaineduviaduc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Romantic menu or not?
In a restaurant with a magnificent setting and attentive service

L’événement Saint Valentin Saint-Symphorien-de-Lay a été mis à jour le 2026-02-05 par Roannais Tourisme