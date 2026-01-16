Saint-Valentin Auberge du Moulin de Vanneau Saints-en-Puisaye
Saint-Valentin Auberge du Moulin de Vanneau Saints-en-Puisaye samedi 14 février 2026.
Saint-Valentin
Auberge du Moulin de Vanneau 5 chemin du moulin Saints-en-Puisaye Yonne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Dîner concert avec Ihsane Coulombel. Gastronomie, douceur et Poésie… .
Auberge du Moulin de Vanneau 5 chemin du moulin Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 59 80 moulinvanneau@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint-Valentin
L’événement Saint-Valentin Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-01-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !