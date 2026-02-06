Saint Valentin Scorlion Saint-Jean-d’Angély

Saint Valentin Scorlion Saint-Jean-d’Angély samedi 14 février 2026.

Saint Valentin Scorlion

5 rue de l’ Abbaye Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 57 – 57 – 77 EUR

avec ou sans boisson

Début : 2026-02-14
Menu St Valentin
Pour vous séduire nos chefs vous ont concocté ce menu à venir déguster le samedi midi et le samedi soir !
5 rue de l’ Abbaye Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 52 61  restaurant-le-scorlion@hotmail.com

