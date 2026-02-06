Saint Valentin Scorlion Saint-Jean-d’Angély

Saint Valentin Scorlion

5 rue de l’ Abbaye Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 57 – 57 – 77 EUR

avec ou sans boisson

Date :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14



2026-02-14

Menu St Valentin

Pour vous séduire nos chefs vous ont concocté ce menu à venir déguster le samedi midi et le samedi soir !

.

+33 5 46 32 52 61 restaurant-le-scorlion@hotmail.com

