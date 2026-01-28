Saint-Valentin Soirée lumière noire Atelier de Lou Bétheny

Saint-Valentin Soirée lumière noire

Atelier de Lou 17 Rue Honoré Ganteaume Bétheny Marne

Tarif : 110 – 110 – 110 EUR

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

Et si pour la Saint-Valentin vous arrêtiez Netflix… et partagiez vos émotions ?

Cette année, soyez original ! Oubliez les dîners ennuyeux et accompagnez vos bouquets d’une soirée qui restera gravée dans vos cœurs.

Pour la Saint-Valentin, vos émotions deviennent œuvre d’art.

Et pas besoin d’être un.e artiste d’élite, juste de partager ce moment ensemble. Sous lumière noire UV, vos pinceaux déposent de la lumière pour une création unique et des souvenirs qui resteront dans la tête et sur le mur.

Cocktail offert, bar à bonbons, musique légère, ambiance intime et artistique..

– Encadré par Lou, artiste plasticienne

– 1 verre offert + gourmandises

– Toile & peinture fluo incluses + cœur à customiser

– Places ultra limitées (max 6 couples)

Réservez vite — ce moment est taillé pour ceux qui veulent plus que du déjà-vu. .

