Saint-Valentin spécial slow dating L’Aire d’Arles Arles

Saint-Valentin spécial slow dating

Samedi 14 février 2026 à partir de 19h30. L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Pour fêter l’amour, l’amitié, le hasard… ou juste une très bonne excuse pour sortir un samedi soir !

Ici, tout le monde est bienvenu les couples heureux autant que les célibataires et les bandes d’amis, les jeunes et les moins jeunes… et celles et ceux qui n’avaient rien prévu !

– Au rez-de-chaussée on boit un verre, on grignote de délicieux tapas, on se croise, on se parle, on se surprend.

– Au premier étage une piste de danse 100 % slows

Une très bonne soirée en perspective ! .

L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 91 71 10 jonathan@laire.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate love, friendship, chance… or just a great excuse to go out on a Saturday night!

L’événement Saint-Valentin spécial slow dating Arles a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme d’Arles