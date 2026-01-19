Saint-Valentin spécial slow dating L’Aire d’Arles Arles
Saint-Valentin spécial slow dating L’Aire d’Arles Arles samedi 14 février 2026.
Saint-Valentin spécial slow dating
Samedi 14 février 2026 à partir de 19h30. L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Pour fêter l’amour, l’amitié, le hasard… ou juste une très bonne excuse pour sortir un samedi soir !
Ici, tout le monde est bienvenu les couples heureux autant que les célibataires et les bandes d’amis, les jeunes et les moins jeunes… et celles et ceux qui n’avaient rien prévu !
– Au rez-de-chaussée on boit un verre, on grignote de délicieux tapas, on se croise, on se parle, on se surprend.
– Au premier étage une piste de danse 100 % slows
Une très bonne soirée en perspective ! .
L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 91 71 10 jonathan@laire.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate love, friendship, chance… or just a great excuse to go out on a Saturday night!
L’événement Saint-Valentin spécial slow dating Arles a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme d’Arles