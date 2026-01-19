Saint valentin sur les pistes Métabief
Saint valentin sur les pistes Métabief samedi 14 février 2026.
Saint valentin sur les pistes
Sur les pistes Métabief Doubs
Venez skier en amoureux et profiter d’animations
• Petit déjeuner offert pour les 200 premiers amoureux
• Venez en amoureux vous faire prendre en photo et repartez avec un petit cadeau.
• Inscrivez vous au tirage au sort pour gagner une journée de ski et un repas pour deux.
*Programme susceptible d’être modifié. .
Sur les pistes Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 20 00 contact@smmo-metabief.com
