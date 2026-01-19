Saint valentin sur les pistes

Sur les pistes Métabief Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-02-14 16:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Venez skier en amoureux et profiter d’animations

• Petit déjeuner offert pour les 200 premiers amoureux

• Venez en amoureux vous faire prendre en photo et repartez avec un petit cadeau.

• Inscrivez vous au tirage au sort pour gagner une journée de ski et un repas pour deux.

*Programme susceptible d’être modifié. .

Sur les pistes Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 20 00 contact@smmo-metabief.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint valentin sur les pistes

L’événement Saint valentin sur les pistes Métabief a été mis à jour le 2026-01-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS