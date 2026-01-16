Saint Valentin « Tasse de thé à offrir » Feuille Blanche, Café Noir Paris
Saint Valentin « Tasse de thé à offrir » Feuille Blanche, Café Noir Paris jeudi 12 février 2026.
Un moment créatif, chaleureux et accessible à tous, à vivre en solo ou en duo (en amoureux·ses, entre ami·es, en famille… ou pour soi).
Tout est fourni
Aucune expérience requise
Vous repartez avec votre création, prête à offrir
Jeudi 12 février
43 euros en solo
76 euros en duo
Feuille Blanche Café Noir
Les places sont limitées — pensez à réserver
Atelier créatif spécial Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, Feuille Blanche Café Noir vous invite à créer un cadeau unique, sensible et fait main. Le temps d’un atelier, venez imaginer et fabriquer une pochette à thé en forme de tasse, entièrement personnalisée : couleurs, textures, message…
Vous choisirez ensuite 5 sachets de thé, à glisser à l’intérieur, pour composer une attention délicate à offrir.
Thé greenMa : thé bio français, 0 déchet
Le jeudi 12 février 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Public adultes.
Feuille Blanche, Café Noir 102, rue Truffaut 75017 Paris
