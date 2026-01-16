Un moment créatif, chaleureux et accessible à tous, à vivre en solo ou en duo (en amoureux·ses, entre ami·es, en famille… ou pour soi).

Tout est fourni

Aucune expérience requise

Vous repartez avec votre création, prête à offrir

Jeudi 12 février

43 euros en solo

76 euros en duo

Feuille Blanche Café Noir

Les places sont limitées — pensez à réserver

Atelier créatif spécial Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, Feuille Blanche Café Noir vous invite à créer un cadeau unique, sensible et fait main. Le temps d’un atelier, venez imaginer et fabriquer une pochette à thé en forme de tasse, entièrement personnalisée : couleurs, textures, message…

Vous choisirez ensuite 5 sachets de thé, à glisser à l’intérieur, pour composer une attention délicate à offrir.

Thé greenMa : thé bio français, 0 déchet

Le jeudi 12 février 2026

de 19h00 à 21h00

payant

43 euros en solo

76 euros en duo.

Public adultes.

Feuille Blanche, Café Noir 102, rue Truffaut 75017 Paris



