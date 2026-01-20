Saint Valentin: une parenthèse romantique O Délices de la Monnerie Bourgnac

Saint Valentin: une parenthèse romantique

O Délices de la Monnerie 222 impasse de la Tour Bourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-01

Parenthèse romantique pour 2 personnes à Ô Délices de la Monnerie

Accès privatisé à l’espace balnéo:

✨ Sauna infra-rouges chaleur douce et enveloppante qui détend profondément les muscles

✨ Hammam aux huiles essentielles une immersion dans une vapeur parfumée qui apaise l’esprit

✨ Spa un bain à remous relaxant

Prolongez ensuite cet agréable moment par une nuit paisible dans une des chambres d’hôtes au charme envoûtant: une atmosphère délicatement romantique, une demi-bouteille de Champagne, des amuse-bouches raffinés et des pétales de roses vous y attendent.

Au réveil, savourez un petit-déjeuner généreux .

Tarif: 195€. Offre Lâcher Prise valable toute l’année.

Rés 06 79 52 09 20. Ô Délices de la Monnerie .

O Délices de la Monnerie 222 impasse de la Tour Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 52 09 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint Valentin: une parenthèse romantique

L’événement Saint Valentin: une parenthèse romantique Bourgnac a été mis à jour le 2026-01-17 par Vallée de l’Isle en Périgord