Saint Valentin: une parenthèse romantique O Délices de la Monnerie Bourgnac

O Délices de la Monnerie 222 impasse de la Tour Bourgnac Dordogne
Parenthèse romantique pour 2 personnes à Ô Délices de la Monnerie
Accès privatisé à l’espace balnéo:
✨ Sauna infra-rouges chaleur douce et enveloppante qui détend profondément les muscles
✨ Hammam aux huiles essentielles une immersion dans une vapeur parfumée qui apaise l’esprit
✨ Spa un bain à remous relaxant
Prolongez ensuite cet agréable moment par une nuit paisible dans une des chambres d’hôtes au charme envoûtant: une atmosphère délicatement romantique, une demi-bouteille de Champagne, des amuse-bouches raffinés et des pétales de roses vous y attendent.
Au réveil, savourez un petit-déjeuner généreux .
Tarif: 195€. Offre Lâcher Prise valable toute l’année.
Rés 06 79 52 09 20. Ô Délices de la Monnerie .
