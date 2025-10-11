Saint-Varent Belvedere du Patis Saint-Varent

Belvedere du Patis Saint-Varent Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Autour de la Noubleau, se situe le seul réseau de terrils du département à intérêt écologique fort. C'est avec Clément Braud, guide nature (Sortir des Ronces) que vous parlerez biodiversité du belvédère associé à cette carrière en coordination avec la journée mondiale des oiseaux migrateurs.

Sur inscription au 05 49 63 13 86 .

Belvedere du Patis Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com

