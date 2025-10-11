Saint-Varent Belvedere du Patis Saint-Varent
Saint-Varent Belvedere du Patis Saint-Varent samedi 11 octobre 2025.
Saint-Varent Belvedere du Patis
Belvedere du Patis Saint-Varent Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Autour de la Noubleau, se situe le seul réseau de terrils du département à intérêt écologique fort. C’est avec Clément Braud, guide nature (Sortir des Ronces) que vous parlerez biodiversité du belvédère associé à cette carrière en coordination avec la journée mondiale des oiseaux migrateurs.
Sur inscription au 05 49 63 13 86 .
Belvedere du Patis Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com
English : Saint-Varent Belvedere du Patis
German : Saint-Varent Belvedere du Patis
Italiano :
Espanol : Saint-Varent Belvedere du Patis
L’événement Saint-Varent Belvedere du Patis Saint-Varent a été mis à jour le 2025-09-18 par Maison du Thouarsais