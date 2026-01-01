[SAINT-VINCENT] Cérémonie et bal

Crézancy-en-Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 22:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Venez festoyer après la cérémonie de la Saint Vincent de Crézancy en Sancerre.

Le bal est ouvert à toutes et tous !

Accordéon et DJ .

Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 18 20 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement [SAINT-VINCENT] Cérémonie et bal Crézancy-en-Sancerre a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme du Grand Sancerrois