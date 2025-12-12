Saint-Vincent de la coop’ Coopérative vinicole de Berru Berru

Saint-Vincent de la coop’

Coopérative vinicole de Berru 2 Rue Stratégique Berru Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Tout public

Les vignerons de la coopérative de Berru vous invitent à fêter la Saint-Vincent, saint-patron des vignerons.

Rendez-vous dans un lieu convivial avec DJ signé AMS Agency et traiteur signé Braznco.

Vous pourrez déguster les champagnes des producteurs. .

English : Saint-Vincent de la coop’

