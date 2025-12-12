Saint-Vincent de la coop’ Coopérative vinicole de Berru Berru
Tarif : 7 – 7 – EUR
2026-01-23
Tout public
Les vignerons de la coopérative de Berru vous invitent à fêter la Saint-Vincent, saint-patron des vignerons.
Rendez-vous dans un lieu convivial avec DJ signé AMS Agency et traiteur signé Braznco.
Vous pourrez déguster les champagnes des producteurs. .
