Saint Vincent des Baillis de Pouilly Place des Frères Mollet Pouilly-sur-Loire

Saint Vincent des Baillis de Pouilly

Place des Frères Mollet Eglise Pouilly-sur-Loire Nièvre

Chaque année, les vignerons de Pouilly fêtent la Saint Vincent ! Cet événement traditionnel, organisé par les vignerons locaux, met à l’honneur le vignoble et le savoir-faire viticole, dans un esprit convivial et festif. Rendez-vous à 10h en l’église de Pouilly pour la messe traditionnelle, suivie de l’arrivée du Saint Vincent chez son nouveau détenteur Alexis Jeannot, le Domaine de Riaux. .

Place des Frères Mollet Eglise Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté abouzat@orange.fr

English : Saint Vincent des Baillis de Pouilly

