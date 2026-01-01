Saint Vincent des Baillis de Pouilly Place des Frères Mollet Pouilly-sur-Loire
Saint Vincent des Baillis de Pouilly Place des Frères Mollet Pouilly-sur-Loire samedi 31 janvier 2026.
Saint Vincent des Baillis de Pouilly
Place des Frères Mollet Eglise Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31 12:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Chaque année, les vignerons de Pouilly fêtent la Saint Vincent ! Cet événement traditionnel, organisé par les vignerons locaux, met à l’honneur le vignoble et le savoir-faire viticole, dans un esprit convivial et festif. Rendez-vous à 10h en l’église de Pouilly pour la messe traditionnelle, suivie de l’arrivée du Saint Vincent chez son nouveau détenteur Alexis Jeannot, le Domaine de Riaux. .
Place des Frères Mollet Eglise Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté abouzat@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint Vincent des Baillis de Pouilly
L’événement Saint Vincent des Baillis de Pouilly Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire