Saint-Vincent des Quatre Coteaux du Vézelien 2026 Saint-Père (89450) et Montillot (89660) Saint-Père

Saint-Vincent des Quatre Coteaux du Vézelien 2026

Tarif : 51 – 51 – EUR

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

9h15 Entrée dans l’église de Tharoiseau

9h30 Messe de la Saint-Vincent

10h30 Service de vin chaud

11h00 Cortège dans le Village

11h30 Dégustation de vins de Vézelay au château de Tharoiseau

13h Banquet à la Salle de Montillot .

Saint-Père (89450) et Montillot (89660) A l’église Notre-Dame et dans les rues de Saint-Père.

Le banquet est servi à la salle des Fêtes de Montillot. Saint-Père 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 38 09 72 confrerievezelay@gmail.com

