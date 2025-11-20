Saint-Vincent des Quatre Coteaux du Vézelien 2026 Saint-Père (89450) et Montillot (89660) Saint-Père
Saint-Père (89450) et Montillot (89660) A l’église Notre-Dame et dans les rues de Saint-Père.
Le banquet est servi à la salle des Fêtes de Montillot. Saint-Père Yonne
Tarif : 51 – 51 – EUR
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
9h15 Entrée dans l’église de Tharoiseau
9h30 Messe de la Saint-Vincent
10h30 Service de vin chaud
11h00 Cortège dans le Village
11h30 Dégustation de vins de Vézelay au château de Tharoiseau
13h Banquet à la Salle de Montillot .
Le banquet est servi à la salle des Fêtes de Montillot. Saint-Père 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 38 09 72 confrerievezelay@gmail.com
