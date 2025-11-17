Saint-Vincent du Vézelien

Saint-Père Yonne

Saint-Vincent des 4 coteaux du Vézelien. 9h30 Messe dans l’église Notre-Dame à St Père, 10h15 Service du vin chaud, 10h45 Cortège dans le village, 11h30 Dégustation de vins de Vézelay* , 13h Banquet à la Salle de Montillot, après-midi dansant, et soupe à l’oignon en soirée. * vente de verres: 6€ l’unité. Inscription avant le 10 janvier 2026 .

Saint-Père 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 20 43 44 confrerievezelay@gmail.com

