Troisième édition de cette belle tradition, marquant la fierté de la commune et de ses vignerons pour leur passé viticole et son histoire qui continue de s’écrire.

Au programme

Samedi 24 janvier:

19h: Concert à la Cave de la Perrine (sur réservation)

Planches charcuterie, fromages

Dimanche 25 janvier:

10h30: Messe de la Saint-Vincent (Église de Livry)

11h30: Vin d’honneur suivi de la procession

Informations et réservations: 06-59-56-05-63 .

Livry Livry 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 56 05 63

L’événement Saint-Vincent Livry a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Saint-Pierre Magny-Cours