Saint-Vincent Livry
Saint-Vincent Livry samedi 24 janvier 2026.
Saint-Vincent
Livry Livry Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-01-25 14:00:00
Date(s) :
2026-01-24 2026-01-25
Troisième édition de cette belle tradition, marquant la fierté de la commune et de ses vignerons pour leur passé viticole et son histoire qui continue de s’écrire.
Au programme
Samedi 24 janvier:
19h: Concert à la Cave de la Perrine (sur réservation)
Planches charcuterie, fromages
Dimanche 25 janvier:
10h30: Messe de la Saint-Vincent (Église de Livry)
11h30: Vin d’honneur suivi de la procession
Informations et réservations: 06-59-56-05-63 .
Livry Livry 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 56 05 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint-Vincent
L’événement Saint-Vincent Livry a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Saint-Pierre Magny-Cours