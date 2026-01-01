SAINT VINCENT Ria-Sirach

SAINT VINCENT

Place République Ria-Sirach Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-25 11:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

C’est la Traditionnelle Saint Vincent à Ria!

Place République Ria-Sirach 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 49 30

It’s traditional Saint Vincent in Ria!

