SAINT VINCENT Ria-Sirach dimanche 25 janvier 2026.
Place République Ria-Sirach Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-25 11:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
C’est la Traditionnelle Saint Vincent à Ria!
Place République Ria-Sirach 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 49 30
English :
It’s traditional Saint Vincent in Ria!
