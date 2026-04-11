Saint-Vincent-Rive-d’Olt

Saint Vincent Rive d’Arts

Saint-Vincent-Rive-d’Olt Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18

Sous l'égide du Comité des fêtes et avec l'aide de la municipalité, Saint Vincent Rive d'Arts est organisé pour sa 3eme édition au plus proche de la journée mondiale de l'Art de l'UNESCO.

Une vingtaine d'artistes de Saint Vincent Rive d'Olt s'unissent et exposent peintures, aquarelles, pastels, modelages, estampes, vanneries, broderie diamant…dans 7 lieux .

Les rues se transforment en galerie à ciel ouvert grâce à des peintures accrochées aux fenêtres et aux portes, vous pourrez découvrir également la fresque réalisée par les enfants de la commune.

Un parcours fléché d'environ 2 km permettra, aux visiteurs, de les contempler tout en découvrant ce charmant village.

Sous l'égide du Comité des fêtes et avec l'aide de la municipalité, Saint Vincent Rive d'Arts est organisé pour sa 3eme édition au plus proche de la journée mondiale de l'Art de l'UNESCO.

Une vingtaine d'artistes de Saint Vincent Rive d'Olt s'unissent et exposent peintures, aquarelles, pastels, modelages, estampes, vanneries, broderie diamant…dans 7 lieux .

Les rues se transforment en galerie à ciel ouvert grâce à des peintures accrochées aux fenêtres et aux portes, vous pourrez découvrir également la fresque réalisée par les enfants de la commune.

Un parcours fléché d'environ 2 km permettra, aux visiteurs, de les contempler tout en découvrant ce charmant village.

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Saint-Vincent-Rive-d’Olt 46140 Lot Occitanie comitedesfetes.stvro@yahoo.fr

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English :

Under the aegis of the Comité des fêtes and with the help of the municipality, Saint Vincent Rive d'Arts is organized for its 3rd edition as close as possible to UNESCO’s World Art Day.

Some twenty artists from Saint Vincent Rive d'Olt unite and exhibit paintings, watercolors, pastels, modeling, prints, basketry, diamond embroidery…in 7 locations.

The streets are transformed into an open-air gallery thanks to paintings hung on windows and doors, and you can also discover the fresco created by local children.

A 2 km signposted route will enable visitors to admire the paintings while discovering this charming village.

L’événement Saint Vincent Rive d’Arts Saint-Vincent-Rive-d’Olt a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cahors Vallée du Lot