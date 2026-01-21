Saint Vincent Saint Blaise à Chezal Benoît Chezal-Benoît
Saint Vincent Saint Blaise à Chezal Benoît Chezal-Benoît samedi 7 février 2026.
Saint Vincent Saint Blaise à Chezal Benoît
Chezal-Benoît Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07 10:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Célébrez la St Vincent St Blaise à Chezal-Benoit en réservant sans attendre votre dîner dansant.
La messe sera célébrée à 10h à l’Eglise Abbatiale, suivie d’un vin d’honneur et de la galette à 11h30. Dès 19h30 mais sur réservation au préalable, rendez-vous à la salle des fêtes pour votre dîner dansant, animé par Etienne De Normandie. 10 .
Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 59 53 78 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Celebrate St Vincent St Blaise in Chezal-Benoit by booking your dinner dance now.
L’événement Saint Vincent Saint Blaise à Chezal Benoît Chezal-Benoît a été mis à jour le 2026-01-21 par OT LIGNIERES