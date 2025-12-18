[Saint Vincent]: Tant qu’il y a de la vigne, y a de l’espoir Belleville-sur-Loire
[Saint Vincent]: Tant qu’il y a de la vigne, y a de l’espoir Belleville-sur-Loire samedi 17 janvier 2026.
[Saint Vincent]: Tant qu’il y a de la vigne, y a de l’espoir
Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
La Saint Vincent s’annonce !
Balade nature conviviale à travers le vignoble sancerrois et dégustation avec le Domaine Eric Louis, à Thauvenay, pour clore la matinée.
La Saint Vincent s’annonce !
Balade nature conviviale à travers le vignoble sancerrois et dégustation avec le Domaine Eric Louis, à Thauvenay, pour clore la matinée. 22 .
Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saint Vincent is coming!
A friendly nature walk through the Sancerre vineyards and wine tasting with Domaine Eric Louis, in Thauvenay, to round off the morning.
L’événement [Saint Vincent]: Tant qu’il y a de la vigne, y a de l’espoir Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois