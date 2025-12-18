[Saint Vincent]: Tant qu’il y a de la vigne, y a de l’espoir

Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

La Saint Vincent s’annonce !

Balade nature conviviale à travers le vignoble sancerrois et dégustation avec le Domaine Eric Louis, à Thauvenay, pour clore la matinée.

Balade nature conviviale à travers le vignoble sancerrois et dégustation avec le Domaine Eric Louis, à Thauvenay, pour clore la matinée. 22 .

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr

English :

Saint Vincent is coming!

A friendly nature walk through the Sancerre vineyards and wine tasting with Domaine Eric Louis, in Thauvenay, to round off the morning.

