La Saint-Vincent Tournante Maranges 2026 se tiendra les 24 et 25 janvier au cœur des trois villages de l’AOC Maranges Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges et Sampigny-lès-Maranges. Placée sous le thème Les Maranges en musique , l’édition promet une ambiance joyeuse où se mêleront traditions, découvertes et festivités.

Le week-end sera rythmé par le défilé des sociétés de secours mutuel, les messes simultanées, l’intronisation par la Confrérie du Tastevin, ainsi que par l’ouverture de 15 caveaux de dégustation dont un dédié aux vieux millésimes. Les visiteurs pourront découvrir 7 cuvées collectives spécialement élaborées pour l’occasion.

Plus de 150 bénévoles auront confectionné des décorations spectaculaires inspirées de l’univers musical, tandis que concerts, animations et restauration locale ponctueront la fête. Un vaste dispositif de navettes et d’accès doux facilitera les déplacements tout au long de ce grand rendez-vous viticole. .

