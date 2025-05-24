SAINT-VINCENT TOURNANTE MARANGES 2026 – Dans les village des Maranges Cheilly-lès-Maranges
SAINT-VINCENT TOURNANTE MARANGES 2026 – Dans les village des Maranges Cheilly-lès-Maranges samedi 24 janvier 2026.
Saône-et-Loire
SAINT-VINCENT TOURNANTE MARANGES 2026 Dans les village des Maranges Cheilly-lès-Maranges
Dezize-lès-Maranges
Sampigny-lès-Maranges Cheilly-lès-Maranges Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-24
.
Dans les village des Maranges Cheilly-lès-Maranges
Dezize-lès-Maranges
Sampigny-lès-Maranges
Cheilly-lès-Maranges 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@saintvincent2026.fr
English : SAINT-VINCENT TOURNANTE MARANGES 2026
German : SAINT-VINCENT TOURNANTE MARANGES 2026
Italiano :
Espanol :
L’événement SAINT-VINCENT TOURNANTE MARANGES 2026 Cheilly-lès-Maranges a été mis à jour le 2025-05-23 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne