Saint-Vincent Tournante Maranges 2026

Communes des Maranges (Cheilly, Dezize et Sampigny-les-Maranges) Cheilly-les-Maranges, Sampigny-les-Maranges, Deizize-les-Maranges Sampigny-lès-Maranges Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

Chaque année, à la fin du mois de janvier, Saint Vincent, patron des vignerons et protecteur des travailleurs de la vigne, est fêté depuis le 22 janvier 1938, date de la première Saint-Vincent Tournante créée à l’initiative de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Cette manifestation, à l’origine religieuse, est la célébration de l’ entraide et de la solidarité des vignerons organisées au sein des Sociétés de Secours Mutuel.

Ainsi chaque année, une Société de Saint-Vincent accueille l’ensemble des autres sociétés de Bourgogne sur son territoire fin janvier. Sur ce week-end, le ou les villages accueillants sont décorés pour cet événement festif. Vignerons, habitants, bénévoles, mutualisent leurs compétences, donnent de leur temps, pour organiser deux jours de festivités au sein de leur territoire et accueillir jusqu’à 60 000 visiteurs, amateurs, connaisseurs du vin… Un moment fédérateur, convivial et de partage !

Un programme de commémorations et d’hommages est strictement défini avec le soutien de la Confrérie des chevaliers du Tastevin

– défilé de chaque Société de Secours Mutuel de toute la Bourgogne avec leur statue de Saint Vincent et leur bannière,

– hommage aux défunts des communes,

– cérémonie religieuse,

– intronisation des anciens vignerons au sein de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin.

Autant de moments forts qui réjouissent les nombreux visiteurs, sans oublier l’ouverture des caveaux de dégustation afin de faire apprécier la typicité des vins de l’appellation mise à l’honneur sur son terroir. .

communication@saintvincent2026.fr

English : Saint-Vincent Tournante Maranges 2026

German : Saint-Vincent Tournante Maranges 2026

