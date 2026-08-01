Saint Yaguen en Fêtes Saint-Yaguen
vendredi 14 août 2026 · Saint-Yaguen
Informations pratiques
Saint-Yaguen
Saint Yaguen en Fêtes
Saint-Yaguen Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
14/08
17H Initiation à La Course Landaise
20H Apéritif
21H Repas Champêtre
Soirée Bodega
15/08
10H30 Messe En Musique
12H Apéritif
17H Course Landaise de compétition
21H Repas Coursayre
Soirée Bodega
16/08
10H30 Marche de 5km
14H30 Thé Dansant
17H30 Course landaise de Promotion
Vendredi 14 Août
17H Initiation à La Course Landaise Aux Arènes Gratuit
20H Apéritif animé par Jacky Dumartin
21H Repas Champêtre Assiette de charcuterie / Magret-Frites / Fromage / Tarte aux Pommes OU Tarte Abricot / Café
Inscription avant Le 08 Août 2026
A l’issue du repas Soirée Bodega avec Night System
Samedi 15 Août
10H30 Messe En Musique
12H Apéritif
17H Course Landaise de compétition -Ganaderia Armagnacaise Cuadrilla V.Muiras
21H Repas Coursayre
Menu Araignée de Porc Frites / Fromage / Glace / Café
A l’issue du repas Soirée Bodega avec Night System
Dimanche 16 Août
10H30 Marche de 5km organisée par La Recrée Départ du Hall des Sport Gratuit
14H30 Thé Dansant avec Jacky Dumartin et son orchestre Bourg Entrée 6€
17H30 Course de Promotion Ganaderia Du Vert Galant
Suivie d’un Vin D’honneur offert par L’union des Clubs Taurin de France .
Saint-Yaguen 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 75 60
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English : Saint Yaguen en Fêtes
August 14
5:00 p.m.: Introduction to the Course Landaise
8:00 p.m.: Aperitif
9:00 p.m.: Country-Style Dinner
Bodega Evening
August 15
10:30 AM: Musical Mass
12:00 PM: Aperitif
5:00 PM: Competitive Course Landaise
9:00 PM: Coursayre Dinner
Bodega Evening
August 16
10:30 a.m.: 5-km Walk
2:30 p.m.: Dance Party
5:30 p.m.: Course Landaise for Beginners
L’événement Saint Yaguen en Fêtes Saint-Yaguen a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Tartas
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