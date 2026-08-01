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AGENDA · Saint-Yaguen

Saint Yaguen en Fêtes Saint-Yaguen

vendredi 14 août 2026 · Saint-Yaguen

Saint Yaguen en Fêtes Saint-Yaguen

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Ville
40400 Saint-Yaguen
Département
Landes
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Yaguen

Saint Yaguen en Fêtes

Saint-Yaguen Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-14

14/08
17H Initiation à La Course Landaise
20H Apéritif
21H Repas Champêtre
Soirée Bodega

15/08
10H30 Messe En Musique
12H Apéritif
17H Course Landaise de compétition
21H Repas Coursayre
Soirée Bodega

16/08
10H30 Marche de 5km
14H30 Thé Dansant
17H30 Course landaise de Promotion
Vendredi 14 Août
17H Initiation à La Course Landaise Aux Arènes Gratuit
20H Apéritif animé par Jacky Dumartin
21H Repas Champêtre Assiette de charcuterie / Magret-Frites / Fromage / Tarte aux Pommes OU Tarte Abricot / Café
Inscription avant Le 08 Août 2026
A l’issue du repas Soirée Bodega avec Night System

Samedi 15 Août
10H30 Messe En Musique
12H Apéritif
17H Course Landaise de compétition -Ganaderia Armagnacaise Cuadrilla V.Muiras
21H Repas Coursayre
Menu Araignée de Porc Frites / Fromage / Glace / Café
A l’issue du repas Soirée Bodega avec Night System

Dimanche 16 Août
10H30 Marche de 5km organisée par La Recrée Départ du Hall des Sport Gratuit
14H30 Thé Dansant avec Jacky Dumartin et son orchestre Bourg Entrée 6€
17H30 Course de Promotion Ganaderia Du Vert Galant
Suivie d’un Vin D’honneur offert par L’union des Clubs Taurin de France   .

Saint-Yaguen 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 75 60 

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English : Saint Yaguen en Fêtes

August 14
5:00 p.m.: Introduction to the Course Landaise
8:00 p.m.: Aperitif
9:00 p.m.: Country-Style Dinner
Bodega Evening

August 15
10:30 AM: Musical Mass
12:00 PM: Aperitif
5:00 PM: Competitive Course Landaise
9:00 PM: Coursayre Dinner
Bodega Evening

August 16
10:30 a.m.: 5-km Walk
2:30 p.m.: Dance Party
5:30 p.m.: Course Landaise for Beginners

L’événement Saint Yaguen en Fêtes Saint-Yaguen a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Tartas

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