Informations pratiques

Saint-Yaguen

Saint Yaguen en Fêtes

Saint-Yaguen Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

14/08

17H Initiation à La Course Landaise

20H Apéritif

21H Repas Champêtre

Soirée Bodega

15/08

10H30 Messe En Musique

12H Apéritif

17H Course Landaise de compétition

21H Repas Coursayre

Soirée Bodega

16/08

10H30 Marche de 5km

14H30 Thé Dansant

17H30 Course landaise de Promotion

Vendredi 14 Août

17H Initiation à La Course Landaise Aux Arènes Gratuit

20H Apéritif animé par Jacky Dumartin

21H Repas Champêtre Assiette de charcuterie / Magret-Frites / Fromage / Tarte aux Pommes OU Tarte Abricot / Café

Inscription avant Le 08 Août 2026

A l’issue du repas Soirée Bodega avec Night System

Samedi 15 Août

10H30 Messe En Musique

12H Apéritif

17H Course Landaise de compétition -Ganaderia Armagnacaise Cuadrilla V.Muiras

21H Repas Coursayre

Menu Araignée de Porc Frites / Fromage / Glace / Café

A l’issue du repas Soirée Bodega avec Night System

Dimanche 16 Août

10H30 Marche de 5km organisée par La Recrée Départ du Hall des Sport Gratuit

14H30 Thé Dansant avec Jacky Dumartin et son orchestre Bourg Entrée 6€

17H30 Course de Promotion Ganaderia Du Vert Galant

Suivie d’un Vin D’honneur offert par L’union des Clubs Taurin de France .

Saint-Yaguen 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 75 60

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English : Saint Yaguen en Fêtes

August 14

5:00 p.m.: Introduction to the Course Landaise

8:00 p.m.: Aperitif

9:00 p.m.: Country-Style Dinner

Bodega Evening

August 15

10:30 AM: Musical Mass

12:00 PM: Aperitif

5:00 PM: Competitive Course Landaise

9:00 PM: Coursayre Dinner

Bodega Evening

August 16

10:30 a.m.: 5-km Walk

2:30 p.m.: Dance Party

5:30 p.m.: Course Landaise for Beginners

L’événement Saint Yaguen en Fêtes Saint-Yaguen a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Tartas