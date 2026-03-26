Saint Zach Trail 3e édition Saint-Zacharie
Saint Zach Trail 3e édition Saint-Zacharie dimanche 12 avril 2026.
Saint Zach Trail 3e édition
Dimanche 12 avril 2026. Départ Arrivée boulodrome Saint-Zacharie Var
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Rendez-vous à Saint-Zacharie pour une journée de trail pleine d’énergie, de nature et de convivialité. Que vous soyez débutant ou coureur confirmé, venez vibrer sur les sentiers et partager un moment fort !
L’association St-Zach Trail, en collaboration avec la commune de Saint-Zacharie, organise cette course de trail.
Depuis l’an dernier, un beau partenariat unit le Saint-Zach Trail et Les Rêves de Thalia. Leur soutien fidèle permet de mettre en lumière les maladies rares et de porter un message d’espoir. Courir prend alors une dimension encore plus forte.
Trois parcours de trail de 8 km, 16 km et 30 km,
Une épreuve de marche nordique de 8 km.
Trail 30km 1500 D+ Départ 08h
Marche Nordique 8km 300 D+ Départ 09h
Trail 16km 700 D+ Départ 09h30
Trail 8km 350 D+ Départ 09h45 .
Départ Arrivée boulodrome Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Join us in Saint-Zacharie for a trail day full of energy, nature and conviviality. Whether you’re a beginner or an experienced runner, come and enjoy the trails and share an unforgettable moment!
L’événement Saint Zach Trail 3e édition Saint-Zacharie a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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