Sainte Agathe Centre Frederi Mistral Maillane

Du samedi 7 au lundi 9 février 2026 le dimanche de 11h à 20h. Le lundi de 18h à 20h. Le samedi de 9h à 23h. Centre Frederi Mistral 11 avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône

La fête de Sainte-Agathe était la fête patronale du village avant d’être détrônée par la fête de Saint-Eloi.

Aujourd’hui, cette fête, outre son caractère religieux, donne lieu à des jeux taurins et autres manifestations.

Aujourd’hui, cette fête, outre son caractère religieux, donne lieu à des jeux taurins et autres manifestations (encierro, bandido, abrivado, des concerts et diverses animations…).



Samedi 7 Février



9h Grillades Place Frédéric Mistral

11h30 Roussataïo ( lâché de chevaux) au cœur du village avec les juments de Clément Borrely

14h à 17 h Animations par la junior Association Event’Ado.

18h Concours de Belote (prix 150€ + mise ) Café du progrés.

19h Apéritif et Spectacle au Centre Frederi Mistral DJ Bubu -

Restauration sur place Le brasero du Potager Maillanais.



Dimanche 8 Février

11h Concert de la Muso Maianenco au Centre Frederi Mistral

17h Loto des Fléchettes Maillanaise au café du progrès.



Lundi 9 Février



18h Concours de Belote (prix 150€ + mise ) Café du progrés. .

Centre Frederi Mistral 11 avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 93 86 ot-culture@maillane.fr

The feast of Saint Agatha was the patronal feast of the village before being dethroned by the feast of Saint Eloi.

Nowadays, this festival, in addition to its religious character, gives rise to bullfighting games and other events.

