Sainte-Barbe Centre de secours du Pellerin Le Pellerin

Sainte-Barbe Centre de secours du Pellerin Le Pellerin samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 11:00 –

Gratuit : non Ouvert à tous – Accès libre Tout public

Après un défilé jusqu’au cimetière du 11 novembre, où les sapeurs-pompiers du Pellerin rendront hommage aux personnels morts au feu, l’occasion sera donnée d’apprécier le bilan de l’année écoulée, de mettre à l’honneur les nouvelles recrues et d’assister aux nominations et à la décoration des promus.

Centre de secours du Pellerin Le Pellerin 44640