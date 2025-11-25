Sainte-Barbe Château-Renard
Sainte-Barbe Château-Renard samedi 13 décembre 2025.
Sainte-Barbe
Château-Renard Loiret
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
L’Amicale des Pompiers de Château-Renard organise leur traditionnelle fête de la Sainte-Barbe !
Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 04 43 63
English :
The Amicale des Pompiers de Château-Renard (Château-Renard Firefighters’ Association) is organizing its traditional Sainte-Barbe celebration!
German :
Die Amicale des Pompiers de Château-Renard organisiert ihr traditionelles Fest der Heiligen Barbara!
Italiano :
L’Amicale des Pompiers de Château-Renard organizza la sua tradizionale festa della Sainte-Barbe!
Espanol :
La Amicale des Pompiers de Château-Renard organiza su tradicional fiesta de Sainte-Barbe
