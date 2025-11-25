Sainte-Barbe

Château-Renard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

L’Amicale des Pompiers de Château-Renard organise leur traditionnelle fête de la Sainte-Barbe !

L’Amicale des Pompiers de Château-Renard organise leur traditionnelle fête de la Sainte-Barbe ! .

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 04 43 63

English :

The Amicale des Pompiers de Château-Renard (Château-Renard Firefighters’ Association) is organizing its traditional Sainte-Barbe celebration!

German :

Die Amicale des Pompiers de Château-Renard organisiert ihr traditionelles Fest der Heiligen Barbara!

Italiano :

L’Amicale des Pompiers de Château-Renard organizza la sua tradizionale festa della Sainte-Barbe!

Espanol :

La Amicale des Pompiers de Château-Renard organiza su tradicional fiesta de Sainte-Barbe

L’événement Sainte-Barbe Château-Renard a été mis à jour le 2025-11-22 par OT 3CBO