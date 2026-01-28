Sainte-Barbe des pompiers de La Roche-Chalais La Roche-Chalais
La Roche-Chalais Dordogne
Samedi 21 février, à 19h30 : Saint-Barbe des pompiers salle de spectacle.
Contact : amicalesplrc24@gmail.com tél. : 06 10 58 81 43
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 58 81 43
English : Sainte-Barbe des pompiers de La Roche-Chalais
Saturday February 15, 7:30pm: Saint-Barbe des pompiers ? salle de spectacle.
Contact: amicalesplrc24@gmail.com tel: 06 10 58 81 43
