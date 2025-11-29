Sainte Barbe des sapeurs pompiers de Tourouvre au Perche Rue Pierre Desproges Tourouvre au Perche

Sainte Barbe des sapeurs pompiers de Tourouvre au Perche

Rue Pierre Desproges Centre de secours Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-11-29 16:30:00

fin : 2025-11-29

Les sapeurs pompiers de Tourouvre au Perche vous convient à la Sainte Barbe. .

L’événement Sainte Barbe des sapeurs pompiers de Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Touisme des Hauts du Perche