Sainte-Barbe Rue de Verdun Grenade-sur-l’Adour samedi 7 février 2026.

Rue de Verdun Centre socio culturel Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-07
2026-02-07

Sainte-Barbe du centre des sapeurs-pompier de Grenade-sur-l’Adour

Repas et soirée animée par Les infat’s

Apéritif toast & tapas
quasi de veau au romarin champignons des bois et accompagnement
salade verte duo de fromages
craquant crème brûlée aux fruits rouge
Apéritif vin champagne et café inclus

(enfant jusqu’à 12 ans cordon bleu maison rösti, brownies crème anglaise   .

Rue de Verdun Centre socio culturel Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 13 96 59 

English : Sainte-Barbe

