Sainte-Barbe Rue de Verdun Grenade-sur-l’Adour

Sainte-Barbe

Rue de Verdun Centre socio culturel Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Sainte-Barbe du centre des sapeurs-pompier de Grenade-sur-l’Adour

Repas et soirée animée par Les infat’s

Apéritif toast & tapas

quasi de veau au romarin champignons des bois et accompagnement

salade verte duo de fromages

craquant crème brûlée aux fruits rouge

Apéritif vin champagne et café inclus

(enfant jusqu’à 12 ans cordon bleu maison rösti, brownies crème anglaise .

Rue de Verdun Centre socio culturel Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 13 96 59

