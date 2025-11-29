Sainte-Barbe LONGNY AU PERCHE Longny les Villages
Sainte-Barbe LONGNY AU PERCHE Longny les Villages samedi 29 novembre 2025.
Sainte-Barbe
LONGNY AU PERCHE 1 Place de L Hôtel de ville et Salle des Fêtes Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 16:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Les sapeurs pompiers de Longny- les-Villages vous convient à leur banquet dansant de la Sainte Barbe.
Programme:
16h30: Accueil des autorités, place de l’hôtel de ville
17h Bénédiction de la Sainte-Barbe à l’église de Longny au Perche
17h45 Dépôt de gerbe au monument aux morts
18h Retour au centre de secours.
18h15 Mise à l’honneur des promus et décorés
18h30 Allocutions
19h Vin d’honneur
20h30 Banquet dansant à la salle des fêtes de Longny au Perche
Soirée animée par un DJ, ambiance garantie jusqu’au bout de la nuit !
Payant. Règlement en chèque ou espèce. .
LONGNY AU PERCHE 1 Place de L Hôtel de ville et Salle des Fêtes Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 72 70 78 64
English : Sainte-Barbe
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Sainte-Barbe Longny les Villages a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Touisme des Hauts du Perche