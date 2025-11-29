Sainte-Barbe LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

Sainte-Barbe

LONGNY AU PERCHE 1 Place de L Hôtel de ville et Salle des Fêtes Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 16:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Les sapeurs pompiers de Longny- les-Villages vous convient à leur banquet dansant de la Sainte Barbe.

Programme:

16h30: Accueil des autorités, place de l’hôtel de ville

17h Bénédiction de la Sainte-Barbe à l’église de Longny au Perche

17h45 Dépôt de gerbe au monument aux morts

18h Retour au centre de secours.

18h15 Mise à l’honneur des promus et décorés

18h30 Allocutions

19h Vin d’honneur

20h30 Banquet dansant à la salle des fêtes de Longny au Perche

Soirée animée par un DJ, ambiance garantie jusqu’au bout de la nuit !

Payant. Règlement en chèque ou espèce. .

LONGNY AU PERCHE 1 Place de L Hôtel de ville et Salle des Fêtes Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 72 70 78 64

English : Sainte-Barbe

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sainte-Barbe Longny les Villages a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Touisme des Hauts du Perche