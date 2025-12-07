Sainte Barbe L’église Saint Pierre de Manigod Manigod
Sainte Barbe L’église Saint Pierre de Manigod Manigod dimanche 7 décembre 2025.
Sainte Barbe
L’église Saint Pierre de Manigod Chef-lieu Manigod Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:15:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours 74 & L’amicale des pompiers de Manigod, organisent la Sainte barbe de Manigod au village le 7 décembre à 10h15 sur la place de l’église.
.
L’église Saint Pierre de Manigod Chef-lieu Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 92 44 infos@manigod.com
English : Sainte Barbe
The Departmental Fire and Rescue Service 74 & The Manigod Firefighters’ Association, are organizing the Sainte Barbe de Manigod in the village on December 7 at 10:15 am in the church square.
German : Sainte Barbe
Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Gemeinde 74 und die Feuerwehrvereinigung Manigod veranstalten am 7. Dezember um 10:15 Uhr auf dem Kirchplatz des Dorfes die „Sainte Barbe de Manigod“.
Italiano :
Il Service Départemental d’Incendie et de Secours 74 & L’amicale des pompiers de Manigod organizzano la Sainte barbe de Manigod nel villaggio il 7 dicembre alle 10.15 nella piazza della chiesa.
Espanol :
El Service Départemental d’Incendie et de Secours 74 & L’amicale des pompiers de Manigod, organizan la Sainte barbe de Manigod en el pueblo el 7 de diciembre a las 10h15 en la plaza de la iglesia.
L’événement Sainte Barbe Manigod a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme de Manigod