Sainte Barbe Soirée tartiflette

Chuelles Loiret

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

SOIRÉE TARTIFLETTE

À l’occasion de la traditionnelle Sainte-Barbe, les sapeurs-pompiers de Chuelles vous invitent à une soirée gourmande et dansante animée par DJ Anim’Steph. La restauration sera assurée par le restaurant Le Biquin d’Or.

Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 87 93 49 74

English :

TARTIFLETTE EVENING

To celebrate the traditional Saint Barbara’s Day, the Chuelles fire department invites you to an evening of food and dancing, hosted by DJ Anim?Steph. Catering will be provided by Le Biquin d?Or restaurant.

German :

TARTIFLETTE-ABEND

Anlässlich des traditionellen Tages der Heiligen Barbara lädt die Feuerwehr von Chuelles Sie zu einem Gourmet- und Tanzabend ein, der von DJ Anim?Steph moderiert wird. Für das leibliche Wohl sorgt das Restaurant Le Biquin d’Or.

Italiano :

SERATA TARTIFLETTE

In occasione della tradizionale festa di Sainte-Barbe, i Vigili del Fuoco di Chuelles vi invitano a una serata di cibo e balli con il DJ Anim?Steph. Il catering sarà fornito dal ristorante Le Biquin d’Or.

Espanol :

VELADA TARTIFLETTE

Con motivo de la tradicional fiesta de Sainte-Barbe, los bomberos de Chuelles le invitan a una velada de comida y baile con DJ Anim?Steph. El catering correrá a cargo del restaurante Le Biquin d’Or.

L’événement Sainte Barbe Soirée tartiflette Chuelles a été mis à jour le 2025-10-26 par OT 3CBO