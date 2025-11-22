Sainte-Cécile à Argenton sur Creuse Argenton-sur-Creuse

Sainte-Cécile à Argenton sur Creuse

6 Place Carnot Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Concert de Sainte-Cécile Sérénade par la Société musicale d’Argenton sur Creuse.

6 Place Carnot Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 01 11 57

English :

Spring concert by the Société musicale d’Argenton sur Creuse.

German :

Frühlingskonzert der Société musicale d’Argenton sur Creuse (Musikverein von Argenton sur Creuse).

Italiano :

Concerto di primavera della Société musicale d’Argenton sur Creuse.

Espanol :

Concierto de primavera de la Société musicale d’Argenton sur Creuse.

L'événement Sainte-Cécile à Argenton sur Creuse a été mis à jour le 2025-11-13