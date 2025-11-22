Sainte-Cécile à Argenton sur Creuse Argenton-sur-Creuse
6 Place Carnot Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 18:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Concert de Sainte-Cécile Sérénade par la Société musicale d’Argenton sur Creuse.
English :
Spring concert by the Société musicale d’Argenton sur Creuse.
German :
Frühlingskonzert der Société musicale d’Argenton sur Creuse (Musikverein von Argenton sur Creuse).
Italiano :
Concerto di primavera della Société musicale d’Argenton sur Creuse.
Espanol :
Concierto de primavera de la Société musicale d’Argenton sur Creuse.
L’événement Sainte-Cécile à Argenton sur Creuse Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Vallée de la Creuse