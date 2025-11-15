Sainte Cécile fête des musiciens à La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer

Sainte Cécile fête des musiciens à La Plaine-sur-Mer

Centre-bourg La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Fête de la Sainte-Cécile à La Plaine-sur-Mer L’Événement du Réveil Plainais

La Sainte-Cécile, patronne des musiciens, est une date phare dans le calendrier de La Plaine-sur-Mer, célébrée avec enthousiasme par le Réveil Plainais. Cette association locale, qui est à la fois une Batterie-Fanfare et un groupe de Majorettes/Danseuses, perpétue fièrement la tradition en organisant une journée de festivités vibrantes.

Le Réveil Plainais Cœur musical de la ville

Le Réveil Plainais est une institution locale emblématique, reconnue pour ses prestations dynamiques lors des défilés et carnavals. Composée de musiciens, majorettes et danseuses, l’association joue un rôle clé dans l’animation de la vie plainaise, souvent récompensée pour la qualité de ses chorégraphies et de son exécution musicale.

Au programme

10h30: Début du défilé départ de l’Espace Sports et Loisirs

Le temps fort de l’événement est le défilé animé par la Batterie-Fanfare et les Majorettes, qui traverse le centre-ville, offrant un spectacle musical et visuel aux habitants.

11h45h: Discours suivi d’un vin d’honneur à la Salle de fêtes

Après le défilé, un rassemblement a lieu, souvent à la Salle des Fêtes, pour les discours de l’association et des officiels.

Vin d’honneur Un vin d’honneur est généralement offert et ouvert à tous, favorisant un moment de convivialité et de partage avec la population.

Cet événement annuel est bien plus qu’une simple fête, c’est une manière pour le Réveil Plainais d’affirmer son identité, de célébrer la cohésion de ses membres et de rendre hommage à la musique, essentielle à l’animation de la commune.

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

Centre-bourg La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 90 74 51 lereveilplainais44@orange.fr

English :

Fête de la Sainte-Cécile à La Plaine-sur-Mer L’Événement du Réveil Plainais

German :

Fête de la Sainte-Cécile in La Plaine-sur-Mer: L’Événement du Réveil Plainais (Die Veranstaltung des Réveil Plainais)

Italiano :

Festa della Sainte-Cécile a La Plaine-sur-Mer: l’evento del risveglio Plainais

Espanol :

Fiesta de Santa Cecilia en La Plaine-sur-Mer: El acontecimiento del Resurgimiento Plainense

L’événement Sainte Cécile fête des musiciens à La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-31 par I_OT Pornic