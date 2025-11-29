Sainte Cécile Société Musicale Parentis en Born Salle des fêtes Parentis en Born Parentis-en-Born

Sainte Cécile Société Musicale Parentis en Born

Salle des fêtes Parentis en Born 40160 Parentis-En-Born Parentis-en-Born Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Samedi 29 Novembre 2025

à l’occasion de la Sainte Cécile, patronne des musiciens,

la Société Musicale de Parentis-en-Born,

leur chef Nicolas LEONART,

la narratrice Lucie Swendra,

vous proposent un concert GRATUIT

le conte de Marco Polo

2 représentations = 17 h 00 et 21 h 00 salle des fêtes

Réservation obligatoire BILLETERIE.PARENTIS.FR

– ouverture billeterie Mardi 4 Novembre .

Salle des fêtes Parentis en Born 40160 Parentis-En-Born Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 35 30 22 societe.musicale.ovpb@gmail.com

English : Sainte Cécile Société Musicale Parentis en Born

German : Sainte Cécile Société Musicale Parentis en Born

Italiano :

Espanol : Sainte Cécile Société Musicale Parentis en Born

L’événement Sainte Cécile Société Musicale Parentis en Born Parentis-en-Born a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Grands Lacs