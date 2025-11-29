Sainte Cécile Société Musicale Parentis en Born Salle des fêtes Parentis en Born Parentis-en-Born
Salle des fêtes Parentis en Born 40160 Parentis-En-Born Parentis-en-Born Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-29 17:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
2025-11-29
Samedi 29 Novembre 2025
à l’occasion de la Sainte Cécile, patronne des musiciens,
la Société Musicale de Parentis-en-Born,
leur chef Nicolas LEONART,
la narratrice Lucie Swendra,
vous proposent un concert GRATUIT
le conte de Marco Polo
2 représentations = 17 h 00 et 21 h 00 salle des fêtes
Réservation obligatoire BILLETERIE.PARENTIS.FR
– ouverture billeterie Mardi 4 Novembre .
Salle des fêtes Parentis en Born 40160 Parentis-En-Born Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 35 30 22 societe.musicale.ovpb@gmail.com
