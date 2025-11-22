Sainte-Cécile

Eglise de Voiteur Voiteur Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22 23:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Double concert de la Société de Musique de Voiteur pour son évènement traditionnel de novembre. Le concert de Sainte Cécile est toujours l’occasion d’offrir un répertoire nouveau, fruit d’un travail assidu. .

Eglise de Voiteur Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 47 07 13 musiquevoiteur@gmail.com

English : Sainte-Cécile

German : Sainte-Cécile

Italiano :

Espanol :

L’événement Sainte-Cécile Voiteur a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme JurAbsolu